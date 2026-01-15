Мужчину осудили за половые преступления против 12 малолетних девочек

Житель города Камешково во Владимирской области приговорён к 20 годам колонии строгого режима за серию половых преступлений против 12 малолетних девочек.
Как сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону Артем Кулаков, мужчина заманивал детей к себе домой под предлогом погреться и попить чай, используя для установления контакта свою собаку породы шпиц, которая привлекала внимание детворы. На квартире он совершал преступления и фиксировал их на мобильный телефон.
Всего в 2025 году в области было расследовано 175 преступлений в отношении несовершеннолетних. Несмотря на то, что особо опасные преступления, такие как убийства и похищения, носят единичный характер, почти половина всех дел связана с посягательствами на половую неприкосновенность детей. Следователи активно проводят профилактическую работу с детьми и родителями, рассказывая об интернет-безопасности и угрозах соцсетей.
