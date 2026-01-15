Мужчину осудили за половые преступления против 12 малолетних девочек

Всего в 2025 году в области было расследовано 175 преступлений в отношении несовершеннолетних. Несмотря на то, что особо опасные преступления, такие как убийства и похищения, носят единичный характер, почти половина всех дел связана с посягательствами на половую неприкосновенность детей. Следователи активно проводят профилактическую работу с детьми и родителями, рассказывая об интернет-безопасности и угрозах соцсетей.