В Тюмени не стали отменять занятия для школьников второй смены

В Тюмени не стали отменять уроки для учеников второй из-за морозов. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

Ученики тюменских школ второй смены будут учиться в очном режиме.

«Сегодня учебные занятия второй смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — указано в публикации мэрии Тюмени.

Утром 15 января связи с пониженной температурой очные занятия для учеников 1−4-х классов первой смены в школах Тюмени было решено отменить. По данным на момент написания заметки, температура воздуха в городе составляет −26 градусов.

Ранее агентство писало о том, что в период с 13 по 15 января в Тюменской области ожидаются морозы. Местами температура воздуха снизится до −40 градусов.