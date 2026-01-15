Архивы подтвердили непричастность СССР к убийству Джона Кеннеди

Напомним, что Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года, пробыв на посту президента США менее трех лет. Расследование установило, что убийство было совершено Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку. Через два дня после ареста Освальд был застрелен. Установлено, что в 1959—1960 годах Освальд проживал в СССР, работал токарем на заводе в Минске и женился на русской девушке, которая впоследствии уехала с ним в Соединенные Штаты. После трагедии возникло множество предположений о том, кому могла быть выгодна смерть Кеннеди, но ни одно из этих предположений не получило официального подтверждения.