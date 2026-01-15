Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов заявил РИА Новости, что архивные материалы подтверждают отсутствие причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди.
В октябре посольство по просьбе американской конгрессвумен Анны Паулины Луны передало ей из Росархива документы, созданные на основе рассекреченных советских архивов, касающихся убийства Кеннеди.
Артизов отметил, что американской стороне были предоставлены копии документов, в то время как оригиналы остались в России. По его словам, передача копий была инициативой американской стороны. Конгрессвумен Анна Паулина Луна, активно поддерживающая действующего президента и занимающаяся вопросами, связанными с возобновлением расследования обстоятельств убийства Джона Кеннеди, обратилась к российским дипломатам с просьбой о предоставлении копий документов.
«И мы передали американской стороне копии документов сборника “Убийство Президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения”. Резонанс был положительный», — сказал Артизов.
По словам главы Росархива, для России ключевым моментом было окончательное прояснение вопроса о роли Советского Союза в деле об убийстве американского президента.
«Вот мы эту точку и поставили. Никакого отношения советское руководство к убийству, ко всем этим теориям коммунистического заговора не имеет. И документы это показывают», — заключил он.
Напомним, что Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года, пробыв на посту президента США менее трех лет. Расследование установило, что убийство было совершено Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку. Через два дня после ареста Освальд был застрелен. Установлено, что в 1959—1960 годах Освальд проживал в СССР, работал токарем на заводе в Минске и женился на русской девушке, которая впоследствии уехала с ним в Соединенные Штаты. После трагедии возникло множество предположений о том, кому могла быть выгодна смерть Кеннеди, но ни одно из этих предположений не получило официального подтверждения.