Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности о новом оружии США, вызывающим «гаванский синдром»

Американские журналисты узнали подробности о новом секретном оружии США, вызывающим «гаванский синдром», и которое, вероятно, использовалось при захвате президента Венесуэлы Мадуро.

Появились новые подробности о новом секретном оружии американцев, которое способно вызвать «гаванский синдром» — шум в ушах, головокружение, потерю памяти, их узнали журналисты из CNN, материал перевел aif.ru.

Уточняется, что его успела тайно приобрести в конце 2024 года администрация Байдена, с тех пор разработку тестировал Пентагон.

По данным анонимных источников телеканала, устройство за миллионы долларов купил отдел расследований Министерства внутренней безопасности США. Оно портативно и размером с рюкзак.

Инсайдеры сообщили, что тестирование показало — устройство излучает импульсную радиочастотную энергию, однако характер тестирования остаётся неизвестным.

Кроме того, по данным CBS News, с 2016 года более 1500 американских чиновников сообщили о том, что у них наблюдался «гаванский синдром». Администрация Байдена официально называла эти симптомы «аномальными инцидентами со здоровьем».

«Если действительно использовало такие устройства, то ЦРУ должно принести всем жертвам чертовски серьёзные и публичные извинения за то, что с нами обращались как с изгоями», — заявил CNN бывший старший офицер разведки ЦРУ Марк Полимеропулос.

Журналисты из The Sun предположили, что американцы могли применить новое оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, ранее экс-сотрудница госдепартамента США и радиостанции NPR Саша Ингбер выступила с заявлением, что американские спецслужбы получили и уже испытали оружие, которое, как предполагается, может вызывать «гаванский синдром».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше