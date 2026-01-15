Появились подробности о новом оружии США, вызывающим «гаванский синдром»

Появились новые подробности о новом секретном оружии американцев, которое способно вызвать «гаванский синдром» — шум в ушах, головокружение, потерю памяти, их узнали журналисты из CNN, материал перевел aif.ru.
Уточняется, что его успела тайно приобрести в конце 2024 года администрация Байдена, с тех пор разработку тестировал Пентагон.
По данным анонимных источников телеканала, устройство за миллионы долларов купил отдел расследований Министерства внутренней безопасности США. Оно портативно и размером с рюкзак.
Инсайдеры сообщили, что тестирование показало — устройство излучает импульсную радиочастотную энергию, однако характер тестирования остаётся неизвестным.
Кроме того, по данным CBS News, с 2016 года более 1500 американских чиновников сообщили о том, что у них наблюдался «гаванский синдром». Администрация Байдена официально называла эти симптомы «аномальными инцидентами со здоровьем».
Журналисты из The Sun предположили, что американцы могли применить новое оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, ранее экс-сотрудница госдепартамента США и радиостанции NPR Саша Ингбер выступила с заявлением, что американские спецслужбы получили и уже испытали оружие, которое, как предполагается, может вызывать «гаванский синдром».