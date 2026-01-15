В райдере певицы Максим доширак и люкс-отель

Ценовая политика Максим варьируется в зависимости от места проведения концерта.
В преддверии Дня защитника Отечества российская поп-звезда Максим (Марина Абросимова) снизила свой базовый гонорар на полмиллиона рублей. Певица скорректировала привычные требования к организаторам мероприятий.
«Певица Максим согласилась на райдер с дошираками и скромными четырьмя миллионами рублей ради ветеранов на 23 февраля», — пишет Mash. За 45-минутное выступление артистка получит четыре миллиона рублей вместо обычных 4,5 миллионов. Ценовая политика исполнительницы варьируется в зависимости от места проведения концерта. Если мероприятие проходит за границей, к базовой стоимости прибавляется еще два миллиона рублей.
Транспортные предпочтения певицы остаются на высоком уровне даже при «скромном» райдере. Максим по-прежнему требует перелет бизнес-классом и проживание в пятизвездочном отеле, причем обязательно в люксовом номере. На карманные расходы артистке необходимо 15 тысяч рублей суточных. Сопровождающей команде, состоящей из 12 человек, предоставляется эконом вариант. За два часа до сборов организаторы обязаны предоставить артистке два рафа и два капучино на фисташковом молоке. Вместо изысканных деликатесов певица требует несколько пачек доширака, дополняя их более традиционными для райдеров овощными и мясными нарезками. Финальным штрихом выступает банка варенья.
Одним из требований в райдере Максим является Wi-Fi в гримерке с именем сети «Максим». Артистка категорически запрещает любые алкогольные напитки в своем окружении. Также под строгим запретом находятся кальяны после выступления. Единственное, на что МакSим готова пойти в честь праздника — это произнести тост за защитников Отечества, но и тут есть условие: в бокале должна быть исключительно вода.