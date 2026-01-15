В райдере певицы Максим доширак и люкс-отель

Транспортные предпочтения певицы остаются на высоком уровне даже при «скромном» райдере. Максим по-прежнему требует перелет бизнес-классом и проживание в пятизвездочном отеле, причем обязательно в люксовом номере. На карманные расходы артистке необходимо 15 тысяч рублей суточных. Сопровождающей команде, состоящей из 12 человек, предоставляется эконом вариант. За два часа до сборов организаторы обязаны предоставить артистке два рафа и два капучино на фисташковом молоке. Вместо изысканных деликатесов певица требует несколько пачек доширака, дополняя их более традиционными для райдеров овощными и мясными нарезками. Финальным штрихом выступает банка варенья.