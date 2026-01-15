«Будем любить его всегда»: Иван Ургант высказался о смерти Золотовицкого

Российский телеведущий Иван Ургант в своем личном блоге высказался о смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.
Он отметил, что артист всегда любил своих жену и детей, талантливых учеников, «профессию, театр, отмечать Новый год и дни рождения на даче, собирать конструкторы Lego и своих друзей».
— Еще Игорь умеет серьезным голосом говорить так, что все вокруг плачут от смеха. А самое главное — Игорь очень любит жизнь. А мы все любим Игоря. И будем любить его всегда, — подытожил телеведущий.
О смерти Золотовицкого стало известно 14 января — он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время.
Прощание с ним пройдет в субботу, 17 января, на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В тот же день Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Многие артисты и коллеги актера поделились своими воспоминаниями о Золотовицком в соцсетях. Актер Максим Виторган, например, рассказал, что он был добрым человеком с выдающимся чувством юмора.