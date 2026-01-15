Белорусские таможенники нашли неожиданного туриста в автомобиле из США

Предполагается, что енот забрался в контейнер на этапе погрузки и успешно преодолел длинный путь в Беларусь через океан. В пункт таможенного оформления «Каменный Лог-ТЛЦ» оперативно вызвали профильных специалистов. Животное было направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию и будет находиться под наблюдением.