Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские таможенники нашли неожиданного туриста в автомобиле из США

Таможня Беларуси обнаружила неожиданного туриста в автомобиле из Америки.

Источник: телеграм-канал ГТК Беларуси

Неожиданный пассажир был найден сотрудниками гродненской таможни совместно с работниками компании «Белтаможсервис» в момент перегрузки легковых автомобилей, которые перемещались в морском контейнере из США.

«На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот», — заявили в ГТК.

Предполагается, что енот забрался в контейнер на этапе погрузки и успешно преодолел длинный путь в Беларусь через океан. В пункт таможенного оформления «Каменный Лог-ТЛЦ» оперативно вызвали профильных специалистов. Животное было направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию и будет находиться под наблюдением.

После завершения карантина енота планируют передать или в Налибокскую пущу, или в Гродненский зоопарк. Все будет зависеть от состояния животного, а также от ветеринарных заключений.