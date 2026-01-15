Белорусские таможенники нашли неожиданного туриста в автомобиле из США

Неожиданный пассажир был найден сотрудниками гродненской таможни совместно с работниками компании «Белтаможсервис» в момент перегрузки легковых автомобилей, которые перемещались в морском контейнере из США.
«На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот», — заявили в ГТК.
Предполагается, что енот забрался в контейнер на этапе погрузки и успешно преодолел длинный путь в Беларусь через океан. В пункт таможенного оформления «Каменный Лог-ТЛЦ» оперативно вызвали профильных специалистов. Животное было направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию и будет находиться под наблюдением.
После завершения карантина енота планируют передать или в Налибокскую пущу, или в Гродненский зоопарк. Все будет зависеть от состояния животного, а также от ветеринарных заключений.