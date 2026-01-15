Диснейленд в Таиланде: новая сказка для российских туристов

Строительство Диснейленда в Восточном экономическом коридоре (ВЭС) Таиланда может стать важной вехой в развитии туристической сферы страны. Для российских туристов это событие имеет несколько позитивных и перспективных аспектов.
Новый стимул для поездки в Таиланд
Для многих россиян Таиланд уже давно входит в перечень любимых зимних и пляжных направлений. Появление Диснейленда добавит к отдыху в Таиланде качественно новое развлечение, особенно востребованное среди семейных туристов.
Тематический парк мирового уровня предложит уникальные впечатления, сопоставимые с поездками в Европу, США или Китай, но по более доступным ценам.
Расширение туристической географии
Большинство российских туристов традиционно выбирают Паттайю, Пхукет или Бангкок. Если Диснейленд построят в районе ВЭС, охватывающем Чонбури, Районг и Чаченгсао, это поможет разгрузить популярные курорты и привлечь путешественников в новые, развивающиеся регионы.
Особенно привлекательным станет район У-Тапао, куда благодаря новой высокоскоростной железной дороге станет проще добраться из всех трех ключевых аэропортов.
Улучшение транспортной инфраструктуры
Развитие высокоскоростной железной дороги, связующей донмуангский, суварнабхуминский и утапаоский аэропорты, значительно облегчит логистику для иностранных туристов, включая россиян.
Это упростит путешествия внутри страны и сократит время в пути до новых достопримечательностей, что будет особенно важно при комбинированных турах — например, «пляж плюс парк развлечений», передает «Турпром».
Арсений Луговой.