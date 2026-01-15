СК будет применять ИИ для выявления закономерностей преступного поведения

Следственный комитет России работает над тем, чтобы в дальнейшем использовать искусственный интеллект для выявления закономерностей преступного поведения, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
«Что касается ИИ, есть определенные наработки по его применению для выявления определенных закономерностей преступного поведения на основе анализа вводимых данных из материалов уголовных дел», — сказал глава Следкома в интервью информационному агентству ТАСС.
При этом он подчеркнул, что работа ИИ должна осуществляться под контролем человека.
«Искусственный интеллект может помочь в решении отдельных прикладных задач, однако нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека», — пояснил Бастрыкин.
Ранее председатель СК РФ отмечал, что ИИ не сможет полностью заменить человека-следователя, так как эта профессия, требующая качеств, которыми обладает только человек. Он привел в пример допрос, рассказав, что при данном следственном действии от психологического контакта с человеком и применения определенной тактики может зависеть его результат.