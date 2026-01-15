СК будет применять ИИ для выявления закономерностей преступного поведения

Ранее председатель СК РФ отмечал, что ИИ не сможет полностью заменить человека-следователя, так как эта профессия, требующая качеств, которыми обладает только человек. Он привел в пример допрос, рассказав, что при данном следственном действии от психологического контакта с человеком и применения определенной тактики может зависеть его результат.