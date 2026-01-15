В Петербурге начали поэтапно демонтировать новогодние украшения

По данным издания, сначала украшения уберут на улицах, которые будут оформлять к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятная дата отмечается 27 января.
Директор «Городского центра рекламы и праздничного оформления города» Андрей Чистяков рассказал, что демонтаж проведут более чем по 700 адресам в 18 районах Петербурга.
На центральных улицах, не задействованных в подготовке к 27 января, украшения планируют оставить до 22 января. В этот же день с Дворцовой площади уберут новогоднюю елку — ранее об этом распорядился губернатор Северной столицы Александр Беглов.