Умер отец блогера-националиста Тесака Сергей Марцинкевич

Отец блогера-националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей скончался в возрасте 62 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В публикации отмечается, что отец скандально известного блогера умер во сне в своей квартире в Москве.
В декабре 2018 года Тесака осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Десять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.
16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич свел счеты с жизнью. Его тело обнаружили в следственном изоляторе в Челябинске.
Блогера осудили на 10 лет за нападения на продавцов наркотиков. Однако это были далеко не единственные «грехи» человека, за любовь к холодному оружию прозванного Тесаком. «Вечерняя Москва» собрала главное, что нужно знать о нем.