Умер отец блогера-националиста Тесака Сергей Марцинкевич

В декабре 2018 года Тесака осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Десять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.