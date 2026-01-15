Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер отец блогера-националиста Тесака Сергей Марцинкевич

Отец блогера-националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей скончался в возрасте 62 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Отец блогера-националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей скончался в возрасте 62 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В публикации отмечается, что отец скандально известного блогера умер во сне в своей квартире в Москве.

В декабре 2018 года Тесака осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Десять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич свел счеты с жизнью. Его тело обнаружили в следственном изоляторе в Челябинске.

Блогера осудили на 10 лет за нападения на продавцов наркотиков. Однако это были далеко не единственные «грехи» человека, за любовь к холодному оружию прозванного Тесаком. «Вечерняя Москва» собрала главное, что нужно знать о нем.