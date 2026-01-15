Житель Прикамья отсудил у УК более 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Между тем адвокат Надежда Борзенко рассказала в беседе с RT, когда работодатель обязан оплачивать сотруднику обеденный перерыв. По ее словам, ст. 108 Трудового кодекса РФ устанавливает, что в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов. Этот перерыв оплате не подлежит, и работник может его использовать по своему усмотрению.