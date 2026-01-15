Житель Прикамья отсудил у УК более 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Житель города Чусового Пермского края отсудил более 150 тысяч рублей у управляющей компании, в которой работал, потому что работодатель не выплачивал ему зарплату, передает URA.RU со ссылкой на решение Чусовского городского суда.
В документах говорится, что мужчина долгое время работал в организации, и в какой-то момент ему перестали платить зарплату, после чего он обратился в суд.
В результате суд встал на сторону мужчины, обязав УК выплатить бывшему сотруднику более 150 тысяч рублей, а также неустойку, сумма которой не называется.
Между тем адвокат Надежда Борзенко рассказала в беседе с RT, когда работодатель обязан оплачивать сотруднику обеденный перерыв. По ее словам, ст. 108 Трудового кодекса РФ устанавливает, что в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов. Этот перерыв оплате не подлежит, и работник может его использовать по своему усмотрению.
Адвокат добавила, что из общего правила есть исключения, когда перерыв фактически становится частью оплачиваемой рабочей смены. Так, подобные ситуации возникают, когда характер работы объективно не позволяет сотруднику оставить место работы для полноценного отдыха.
Если условия производства не позволяют предоставить работнику перерыв, работодатель должен обеспечить ему возможность отдыха и питания в течение рабочего времени. В таких ситуациях время, отведенное на прием пищи, включается в рабочие часы и подлежит полной оплате.
Борзенко пояснила, что также обеденное время должно быть оплачено как рабочее, если работодатель требует от сотрудника оставаться на рабочем месте в течение всего перерыва.