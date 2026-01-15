Ричмонд
Свет частично отключили в Ленинском районе Иркутска 15 января

Работы продлятся до 17:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Свет частично отключили в Ленинском районе Иркутска днем 15 января 2026. Согласно информации, размещённой в канале «Свет 38», ограничения продлятся до пяти часов вечера.

— Мы проведем неотложные работы для того, чтобы устранить аварийно-опасный нагрев контактных соединений на опоре линии электропередач, — уточняют специалисты.

Под отключение попала улица Главная Кировская, Камышовая, Кемеровская, Курочкина, Полярная, Трактовая и другие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 45-го по 100-й километр в сторону Слюдянки действует временное ограничение движения. Запрещён проезд для большегрузов и автобусов.