Во множестве африканских государств в данное время существует проблема с хранением продуктов: в результате чего, хотя десятки миллионов людей страдают от недоедания, там отправляются на помойку тонны еды. По подсчётам Всемирного института ресурсов, 37% всей пищи в Африке выбрасывают на свалки. В среднем на каждого африканца в год приходится 120−170 кг (!) овощей, фруктов, зерна, птицы, по итогу оказавшихся в мусорных баках. Это подтвердили опрошенные aif.ru эксперты «чёрного континента».
«К сожалению, я неоднократно видел в мусорных баках булки из российской муки, ведь Кения — один из главных покупателей зерна в РФ, — признался aif.ru кенийский журналист Джереми Симийю. — Во влажном климате хлебобулочная продукция быстро плесневеет».
«В 2023 году бесплатно Россия предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики, — заявил в интервью aif.ru эфиопский экономист Ааро Эмебет. — Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат — у нас не умеют хранить пшеницу. Еда портится по причине отсутствия в Африке нормальных дорог для быстрой логистики, регулярных перебоев с электричеством по 6−8 часов “блэкаута” в сутки, дефицита крупных рефрижераторов и вообще холодильников. Даже в случае африканских овощей и фруктов 20% продукции гибнет, не доходя до прилавка: что уж говорит об импорте?».
Как предполагают африканские фермеры, владельцы супермаркетов и импортёры продовольствия — и России, и Западу предстоит научить Африку, как сохранять еду, и поставить нужное оборудование. Иначе подобные проблемы будут продолжаться.