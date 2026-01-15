«В 2023 году бесплатно Россия предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики, — заявил в интервью aif.ru эфиопский экономист Ааро Эмебет. — Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат — у нас не умеют хранить пшеницу. Еда портится по причине отсутствия в Африке нормальных дорог для быстрой логистики, регулярных перебоев с электричеством по 6−8 часов “блэкаута” в сутки, дефицита крупных рефрижераторов и вообще холодильников. Даже в случае африканских овощей и фруктов 20% продукции гибнет, не доходя до прилавка: что уж говорит об импорте?».