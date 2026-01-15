Водителей ростовских автобусов привлекли к ответственности после видео о нарушениях ПДД в сети

В интернете была обнаружена видеозапись, на которой зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов в Ростове. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на публикацию и установили личности нарушителей.
Одним из них оказался 47-летний житель Ростова-на-Дону. В отношении него были составлены административные протоколы за невыполнение требования ПДД подать сигнал перед маневром, а также за остановку на трамвайных путях. Вторым нарушителем стал 27-летний водитель автобуса «Нефаз». Он также не подал сигнал перед началом движения или маневром, за что был привлечен к ответственности.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!