Бастрыкин заявил о планах по внедрению ИИ в работу следователей

Специалисты Следственного комитета (СК) активно работают над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в свою деятельность. Об этом в четверг, 15 января, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.
ИИ планируется использовать для анализа уголовных дел и выявления шаблонов поведения преступников. Он подчеркнул, что применять новые методы будут под контролем человека.
— Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека, — цитирует Бастрыкина ТАСС.
Искусственный интеллект уже широко используется в армии России, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он сообщил, что такие технологии применяются при пилотировании и в боевых условиях.
Россиянки также стали худеть с помощью ИИ. Нейросеть составляет меню на период похудения и план персональных тренировок. «Вечерняя Москва» провела эксперимент и узнала, как советует худеть ИИ.
Кроме того, объединенная компания Wildberries & Russ сообщила о начале тестирования персонального ассистента на основе искусственного интеллекта.