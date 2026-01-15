Ричмонд
Бастрыкин заявил о планах по внедрению ИИ в работу следователей

Специалисты Следственного комитета (СК) активно работают над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в свою деятельность. Об этом в четверг, 15 января, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

ИИ планируется использовать для анализа уголовных дел и выявления шаблонов поведения преступников. Он подчеркнул, что применять новые методы будут под контролем человека.

— Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека, — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Искусственный интеллект уже широко используется в армии России, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он сообщил, что такие технологии применяются при пилотировании и в боевых условиях.

Россиянки также стали худеть с помощью ИИ. Нейросеть составляет меню на период похудения и план персональных тренировок. «Вечерняя Москва» провела эксперимент и узнала, как советует худеть ИИ.

Кроме того, объединенная компания Wildberries & Russ сообщила о начале тестирования персонального ассистента на основе искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше