К злым морозам добавится еще одно испытание: Тысячи жителей Кишинева останутся без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 15 января 2026.
Ботаника.
Бул. Дечебал, 72, 72/2, 72/4, 72/6, ул. Н. Зелинского, 13, 26/3, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/4B, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7 — с 11:00 до 16:00.
Ул. Грэдина Ботаникэ, 9, бул. Дачия, 61, 9999, ул. Пэдурий, 20/1, 36 — с 09:20 до 16:20.
Буюканы.
Ул. Корнулуй, 11/1, ул. Драгомирна, 1−13, 2−22, ул. Гиочеилор, 23−27 — с 09:00 до 16:30.
Ул. Г. Кодряну, 18−24, 28−32, 36−42, 52, 21, 23−39, 45−61, 9999, ул. Корнулуй, 10/1, 11/1, ул. Деалул Кукулуй, 40, 46, ул. Драгомирна, 1−13, 2−22, ул. Друмул Таберей, 2A, ул. Дурлешть, 11, ул. Гиочеилор, 1, 5−7, 7A, 13−29, 2, 2 блок 4, 9001, 9999, ул. Грыулуй, 1−19, 2, 6, 10−12, ул. Хумулешть, 2, 6−14, 5−13, 13A, 13B, 13G, 13V, 13/4, ул. Рариштий, 1−13, 2, 2A, 6, 10−14, 16/1, 16/2, 100, 388, 568, ул. Рошиорь, 1−15, 15A, 4A, 6−8, 12−18, ул. Топорашилор, 1, 5−17, 2−8, 12−14 — с 09:10 до 16:30.
Рышкановка.
Ул. Албишоара, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 4/6, 84/9, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, ул. И. Заикин, 24, 30/1, ул. М. Витязул, 10, 10/1, 12/1, 9999 — с 11:00 до 16:00.