При любой температуре: командирские полеты проходят на авиабазе под Минском

В ведомстве уточнили, что в полетах участвует лично командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.
«Летный состав днем и ночью совершенствует навыки на ударных вертолетах Ми-24 и многоцелевых ударных Ми-35М, военно-транспортных вертолетах Ми-8МТВ-5, а также самолетах Ил-76МД и Ан-26», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны, летчики отрабатывают технику пилотирования, а также полеты на предельно малых высотах и заходы в условиях плохой видимости и сильной заснеженности.
Цели полетов
Как отметил Лукьянович, календарный год в ВВС и войсках ПВО всегда начинается с командирских полетов. По его словам, это важный элемент боевой подготовки.
Командующий ВВС и войсками ПВО уточнил, что таким образом руководящий состав, а также командиры проверяют авиационную технику, ее исправность и готовность выполнять различные задачи.
«Командирские полеты — элемент проверки летного состава. Важнейшей ее составляющей является боевое применение. Это делается для того, чтобы руководящий состав всегда был готов к выполнению боевых задач, поддерживая свои навыки и совершенствуя их, таким образом, всегда находясь в летном строю», — сказал Лукьянович.
Генерал-майор также отметил, что на командирских полетах проверяются еще и инструкторские навыки летного состава, готовность обучать будущую смену.
Лукьянович подчеркнул, что техника рассчитана на работу в любых климатических условиях: от −50°С до +50°С.
«Поэтому сегодняшняя температура −15°С практически никак не сказывается на нашей работе», — добавил командующий ВВС и войсками ПВО.