Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При любой температуре: командирские полеты проходят на авиабазе под Минском

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Командирские полеты проходят на аэродроме 50-й смешанной авиабазы, сообщили в официальном Telegram-канале министерства обороны Беларуси.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

В ведомстве уточнили, что в полетах участвует лично командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

«Летный состав днем и ночью совершенствует навыки на ударных вертолетах Ми-24 и многоцелевых ударных Ми-35М, военно-транспортных вертолетах Ми-8МТВ-5, а также самолетах Ил-76МД и Ан-26», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, летчики отрабатывают технику пилотирования, а также полеты на предельно малых высотах и заходы в условиях плохой видимости и сильной заснеженности.

Цели полетов

Как отметил Лукьянович, календарный год в ВВС и войсках ПВО всегда начинается с командирских полетов. По его словам, это важный элемент боевой подготовки.

Командующий ВВС и войсками ПВО уточнил, что таким образом руководящий состав, а также командиры проверяют авиационную технику, ее исправность и готовность выполнять различные задачи.

«Командирские полеты — элемент проверки летного состава. Важнейшей ее составляющей является боевое применение. Это делается для того, чтобы руководящий состав всегда был готов к выполнению боевых задач, поддерживая свои навыки и совершенствуя их, таким образом, всегда находясь в летном строю», — сказал Лукьянович.

Генерал-майор также отметил, что на командирских полетах проверяются еще и инструкторские навыки летного состава, готовность обучать будущую смену.

Лукьянович подчеркнул, что техника рассчитана на работу в любых климатических условиях: от −50°С до +50°С.

«Поэтому сегодняшняя температура −15°С практически никак не сказывается на нашей работе», — добавил командующий ВВС и войсками ПВО.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше