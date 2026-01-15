При любой температуре: командирские полеты проходят на авиабазе под Минском

«Командирские полеты — элемент проверки летного состава. Важнейшей ее составляющей является боевое применение. Это делается для того, чтобы руководящий состав всегда был готов к выполнению боевых задач, поддерживая свои навыки и совершенствуя их, таким образом, всегда находясь в летном строю», — сказал Лукьянович.