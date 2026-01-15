Ричмонд
В России больше не осталось ресторанов KFC

Компания «Юнирест», контролирующая сеть ресторанов Rostic’s, завершила ребрендинг точек KFC, которые перешли под ее управление. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе организации.

На начало 2026 года общее количество точек под управлением компании составляет более 1300. Сеть стала самой крупной по числу мест продажи фастфуда в стране.

Представитель сервиса «2ГИС» также подтвердил, что Rostic’s под старым брендом на карте отсутствуют. Названия ресторанов менялись, по информации от управляющей компании сети, передает РБК.

Компания McDonald’s в свою очередь зарегистрировала в России товарный знак с собственным логотипом. Под фирменной буквой «M» размещен рекламный слоган сети ресторанов.

При этом один из главных конкурентов McDonald’s на рынке фастфуда — компания KFC — сумела продлить права на свой товарный знак в стране до октября 2036 года.

25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic’s, занявший место ушедшего с российского рынка KFC. Ребрендинг точек стал условием закрытия сделки по продаже российских активов.