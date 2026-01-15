На Солнце произошла вторая за год вспышка уровня M: чем это грозит

Данная область уже отметилась двумя мощными взрывами в начале января, когда находилась на обратной стороне светила. Теперь она вышла на сторону, видимую с Земли, и будет находиться в центре внимания ученых. По словам экспертов, эта зона характеризуется длительными паузами для накопления энергии, которая затем высвобождается в виде сильных вспышек.