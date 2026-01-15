На Солнце произошла вторая за год вспышка уровня M: чем это грозит

На Солнце зафиксировали вторую с начала года вспышку среднего класса мощности. Это событие уровня М1.62 произошло в активной области 4341, пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Данная область уже отметилась двумя мощными взрывами в начале января, когда находилась на обратной стороне светила. Теперь она вышла на сторону, видимую с Земли, и будет находиться в центре внимания ученых. По словам экспертов, эта зона характеризуется длительными паузами для накопления энергии, которая затем высвобождается в виде сильных вспышек.
Крупные события, возможно высшего класса Х, уже произошли здесь 8 и 12 января. Однако их точную мощность измерить не удалось, так как вспышки случились за краем солнечного диска. Нынешняя же вспышка, хотя и отнесена к среднему классу М, объективно не является сильной.
Ее влияние на Землю полностью исключено, так как выброс энергии не был направлен в нашу сторону. В настоящее время активной области присвоен высокий, но не максимальный уровень «вспышечной опасности» Beta-Gamma. Ожидается, что в ближайшие сутки его могут повысить до пикового уровня Beta-Gamma-Delta.
Ранее стало известно, что 17 января Землю накроет магнитная буря минимального уровня G1. Пик солнечных волнений ожидается в первой половине дня, а уже к вечеру он сойдет на нет.