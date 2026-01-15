В Омске после сильных морозов пройдут еще и магнитные бури

После нынешних сильных морозов в Омске пройдут магнитные бури. Людей, чувствительных к изменениям геомагнитной обстановки, уже предупреждают о риске в 20-х числах января.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, период бурь стартует уже 17 января. А слабые бури вероятны и 20, 26 и 27 января.
Ныне уже есть две точки зрения о влиянии магнитных бурь на здоровье людей. Менее популярная — что на самом деле особо они на самочувствие не влияют. Согласно более популярной, метеозависимым людям в дни возмущений может стать хуже, им нужно внимательнее отнестись к своему самочувствию. Среди рекомендаций врачей на эту тему — снижение физической и эмоциональной нагрузки, исключение жирной и соленой пищи, также советуют пить больше воды.
Ученые Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН уже обратили внимание на странность: количество магнитных бурь на Земле продолжает увеличиваться, хотя Солнце в целом становится спокойнее. Пик активности звезды пришелся на 2024 год, теперь она движется к минимуму, который ожидают в 2029−30 годах.
Причина нынешних возмущений — аномально большое количество «корональных дыр». Эти области на светиле выбрасывают потоки заряженных частиц, которые и вызывают бури, попав в магнитное поле Земли.
Ранее мы писали, что врач объяснила омичам, как отличить обычный кашель от бронхиальной астмы.