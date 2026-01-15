В Омске после сильных морозов пройдут еще и магнитные бури

Ныне уже есть две точки зрения о влиянии магнитных бурь на здоровье людей. Менее популярная — что на самом деле особо они на самочувствие не влияют. Согласно более популярной, метеозависимым людям в дни возмущений может стать хуже, им нужно внимательнее отнестись к своему самочувствию. Среди рекомендаций врачей на эту тему — снижение физической и эмоциональной нагрузки, исключение жирной и соленой пищи, также советуют пить больше воды.