Отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя. МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобуса

МАЗ показал белорусам автодом для путешествий со спальной зоной и обогревом. Подробности сообщает Минский автомобильный завод.
МАЗ совместно с Заводом автомобильных прицепов и кузовов «Купава» представили новый автодом «Купава 273140», созданный на базе шасси МАЗ-365022. Так, под капотом находится дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 лошадиных сил, а также надежная шестиступенчатая коробка передач. Для безопасного и комфортного вождения были установлены антиблокировочная система, система распределения тормозного усилия, система курсовой устойчивости.
МАЗ показал белорусам автодом для путешествий. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.
В МАЗ отмечают, что дом на колесах оборудован вместительным отапливаемым багажным отделением, установлены крепления для велосипедов. Кроме того, в базовую комплектацию входят казан, мангал и шампуры.
Внутри автодом выглядит как компактная, но полнофункциональная квартира: две отдельные спальные зоны. Они рассчитаны на четырех человек. Также оборудован полноценный кухонный блок, специальная столовая группа. Есть и санитарный узел с душевой кабиной.
МАЗ показал белорусам автодом для путешествий. Фото: пресс-служба Минского автомобильного завода.
Микроклимат в салоне автодома поддерживается системой кондиционирования и двумя независимыми отопителями. Один из обогревателей является полностью автономным. Он способен обеспечивать комфортную температуру на протяжении 56 часов. Подобное дает возможность эксплуатировать автодом в температурных диапазонах от −30 до +40 градусов.
