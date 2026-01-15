Отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя. МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобуса

МАЗ совместно с Заводом автомобильных прицепов и кузовов «Купава» представили новый автодом «Купава 273140», созданный на базе шасси МАЗ-365022. Так, под капотом находится дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 лошадиных сил, а также надежная шестиступенчатая коробка передач. Для безопасного и комфортного вождения были установлены антиблокировочная система, система распределения тормозного усилия, система курсовой устойчивости.