Коммунальная авария произошла в Иркутске 15 января

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с 16 по 20 января ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, ночью температура может опускаться до −40 градусов, а в северных районах — до −55. Днём будет до −35, на севере — до −43 градусов.