Коммунальная авария произошла в Иркутске 15 января

В Иркутске утром 15 января произошла коммунальная авария в районе остановки «Релейный завод». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, причиной стал затор в колодце. Из-за этого вода вышла на дорогу.
— На место аварии незамедлительно выехали аварийные службы. Они устранили все последствия, — добавили в администрации.
Главным неудобством для сибиряков стало то, что временно закрыли проезд трамваев № 5 и № 6 в районе указанной остановки. Бригада делает всевозможное, чтобы восстановить движение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с 16 по 20 января ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, ночью температура может опускаться до −40 градусов, а в северных районах — до −55. Днём будет до −35, на севере — до −43 градусов.