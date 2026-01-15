Омичке дали 3,5 года тюрьмы за украденные у предпринимателя 18 миллионов рублей

Так, в июне 2025 года, мошенники обманули 58-летнего омского предпринимателя по традиционной схеме — он продиктовал код из смс и его уговорили отдать все свои деньги курьеру, чтобы переложить их на «безопасный счет». Под влиянием обмана мужчина отдал осужденной более 18 миллионов рублей, которые она перевела на указанные мошенниками счета, получив за это денежное вознаграждение. Суд назначил молодой омичке наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить потерпевшему причиненный ущерб.