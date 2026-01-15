Омичке дали 3,5 года тюрьмы за украденные у предпринимателя 18 миллионов рублей

В Омске к лишению свободы приговорена 24-летняя местная жительница по факту мошенничества в размере 18 миллионов рублей. За посреднические услуги, оказанные телефонным мошенникам, женщина проведет в тюрьме 3,5 года.
Вступил в силу приговор Куйбышевского районного суда в отношении 24-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В суде установлено, что осужденная по предложению своего знакомого выступила курьером, в задачи которого входило забирать у обманутых граждан их денежные средства под предлогом перевода на «безопасный счет».
Так, в июне 2025 года, мошенники обманули 58-летнего омского предпринимателя по традиционной схеме — он продиктовал код из смс и его уговорили отдать все свои деньги курьеру, чтобы переложить их на «безопасный счет». Под влиянием обмана мужчина отдал осужденной более 18 миллионов рублей, которые она перевела на указанные мошенниками счета, получив за это денежное вознаграждение. Суд назначил молодой омичке наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить потерпевшему причиненный ущерб.