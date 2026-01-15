Кнайсль считает, что Израиль может нанести удары по Ирану

Израиль может пойти на нанесение новых ударов по Ирану. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.
По ее словам, о такой возможности прямо заявляют представители израильского руководства. Кнайсль отметила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие члены кабинета не раз говорили о готовности к силовым действиям в случае продвижения иранской ядерной программы. Тем более, если Тегеран будет обогащать уран для военных целей.
«Если Иран вновь продвинется в своих исследованиях настолько, что сможет обогащать уран для военных целей, то, по словам Нетаньяху, если я правильно помню формулировку, Израиль будет считать себя вправе снова нанести удары по Ирану», — сказала Карин Кнайсль.
Немногим ранее портал CBS сообщал, что Израиль призывал США воздержаться от ударов по Ирану. По имеющимся данным, израильские и арабские официальные лица предупреждали администрацию Дональда Трампа, что внешнее вмешательство может привести к сплочению иранского общества вокруг властей. Поскольку после ударов летом 2025 года в Иране уже наблюдался подобный эффект.