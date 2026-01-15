Кнайсль считает, что Израиль может нанести удары по Ирану

По ее словам, о такой возможности прямо заявляют представители израильского руководства. Кнайсль отметила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие члены кабинета не раз говорили о готовности к силовым действиям в случае продвижения иранской ядерной программы. Тем более, если Тегеран будет обогащать уран для военных целей.