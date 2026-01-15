Ричмонд
Politico: участие Вэнса в переговорах по Гренландии встревожило ЕС

В Европе считают, что Вэнс их ненавидит.

Источник: Комсомольская правда

Участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах по Гренландии вызвало обеспокоенность в ЕС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным газеты, объявление о том, что Вэнс возглавит консультации в Вашингтоне между США, Данией и Гренландией, стало неожиданностью для европейской стороны. Изначально Копенгаген и власти Гренландии рассчитывали на более спокойный формат переговоров с участием госсекретаря США Марко Рубио.

Источники издания утверждают, что в Европе не считают Вэнса союзником ни по вопросу Гренландии, ни в более широком контексте трансатлантических отношений. Его участие, по их мнению, может осложнить диалог и повлиять на итог переговоров.

«Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень. Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [двусторонних консультаций]», — сказал европейский дипломат.

Ранее Джей Ди Вэнс заявлял о критическом значении Гренландии для США. В интервью Fox News он подчеркнул, что остров важен с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. По его словам, безопасность Соединенных Штатов и всего мира во многом связана с контролем над этим регионом.

