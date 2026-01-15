Politico: участие Вэнса в переговорах по Гренландии встревожило ЕС

Ранее Джей Ди Вэнс заявлял о критическом значении Гренландии для США. В интервью Fox News он подчеркнул, что остров важен с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. По его словам, безопасность Соединенных Штатов и всего мира во многом связана с контролем над этим регионом.