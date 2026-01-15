Багреева: Москва передаст два спортобъекта в аренду частным инвесторам

Напомним, что на Инвестиционном портале Москвы можно найти информацию о том, какие объекты столица выставляет на торги для продажи, аренды и так далее: квартиры, машино-места, нежилые помещения (в том числе и спортивные объекты), земельные участки и так далее. Всю информацию о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации, можно найти в разделе «Торги Москвы». Например, по ссылкам можно посмотреть информацию о спортобъектах в Зябликове и Солнцеве.