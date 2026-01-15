Багреева: Москва передаст два спортобъекта в аренду частным инвесторам

Москва передаст два спортивных объекта в долгосрочную аренду частным инвесторам — комплекс с двумя бассейнами, спортивным и физкультурным залами в районе Зябликово и трехэтажное здание с бассейном и спортивным залом в Солнцеве. Спортобъекты будут переданы частным инвесторам по программе повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. О реализации этой программы в столице рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики Мария Багреева.
«По программе, которая реализуется в Москве с 2023 года, в долгосрочную аренду частным инвесторам сроком на 25 лет уже переданы 10 объектов, среди которых спорткомплексы, бассейны, теннисный корт. В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево», — сообщила заммэра.
По словам Багреевой, арендаторы могут провести модернизацию спортобъектов, но обязаны использовать по целевому назначению, хотя за ними остается право самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. Важно, что объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, такие как столовые, кафе, автоматы по продажи еды и напитков, салоны красоты и так далее должны занимать не более четверти от общей площади спортобъекта.
Размер арендной платы за объекты будет определен по итогам открытых аукционов на площадке «Росэлторг». По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, участниками аукционов могут быть любые юрлица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта.
«Заявочные кампании продлятся до 27 января. Торги и подведение итогов запланированы на 29 января. Для участия понадобятся регистрация на цифровой торговой площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись», — добавил Пуртов.
Напомним, что на Инвестиционном портале Москвы можно найти информацию о том, какие объекты столица выставляет на торги для продажи, аренды и так далее: квартиры, машино-места, нежилые помещения (в том числе и спортивные объекты), земельные участки и так далее. Всю информацию о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации, можно найти в разделе «Торги Москвы». Например, по ссылкам можно посмотреть информацию о спортобъектах в Зябликове и Солнцеве.
Больше интересной информации об экономике города и выставленных на торги объектах можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики столицы в мессенджере MAX.