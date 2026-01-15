Следком подключил искусственный интеллект к поиску преступников

Следственный комитет начал использовать элементы искусственного интеллекта для анализа уголовных дел и выявления закономерностей преступного поведения. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в разговоре с ТАСС.
Следственный комитет РФ ведет работу по внедрению технологий искусственного интеллекта в практику расследования преступлений. Речь идет об анализе массивов данных из уголовных дел с целью выявления устойчивых моделей и повторяющихся признаков преступного поведения.
По словам главы СК, уже существуют прикладные наработки, позволяющие применять такие технологии в аналитической работе. При этом подчеркивается, что использование искусственного интеллекта возможно исключительно под контролем следователя. Результаты машинного анализа не могут рассматриваться как самостоятельное основание для процессуальных решений, особенно когда речь идет о судьбе конкретного человека.
В ведомстве отмечают, что цифровые и технические средства в целом существенно расширили возможности криминалистов. В повседневной работе используются приборы геолокации и гидролокации, металлоискатели, источники криминалистического света, эндоскопическое оборудование, средства обнаружения взрывчатых веществ и беспилотные летательные аппараты.
Также задействуются инструменты видеоаналитики, позволяющие улучшать качество записей для идентификации объектов и лиц, а также программное обеспечение для анализа больших массивов данных при расследовании преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
За последние пять лет следователи-криминалисты приняли участие более чем в 860 тыс. следственных действий. В их числе — осмотры мест происшествий, обыски, проверки показаний на месте и другие процессуальные мероприятия.
Читайте также: Заявлено, что Запад хочет перестроить Россию силой.