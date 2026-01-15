Следком подключил искусственный интеллект к поиску преступников

По словам главы СК, уже существуют прикладные наработки, позволяющие применять такие технологии в аналитической работе. При этом подчеркивается, что использование искусственного интеллекта возможно исключительно под контролем следователя. Результаты машинного анализа не могут рассматриваться как самостоятельное основание для процессуальных решений, особенно когда речь идет о судьбе конкретного человека.