Маск ограничил редактирование фото в чат-боте Grok после скандала: под ужесточение попали изображения реальных людей

Согласно официальному заявлению, опубликованному в социальной сети X, меры касаются всех пользователей, включая платных подписчиков. Кроме того, функции генерации и редактирования изображений с помощью Grok теперь доступны исключительно на платной основе. В xAI считают, что это создаст дополнительный барьер для злоупотреблений и поможет привлекать нарушителей к ответственности.