Маск ограничил редактирование фото в чат-боте Grok после скандала: под ужесточение попали изображения реальных людей

Пользователям Grok ограничили возможность редактирования фото реальных людей.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания xAI, основанная Илоном Маском, ужесточила правила использования своего чат-бота Grok после скандала с генерацией интимных дипфейк-изображений. Компания ввела ограничения, чтобы пользователи не могли редактировать фотографии реальных людей в откровенной одежде.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в социальной сети X, меры касаются всех пользователей, включая платных подписчиков. Кроме того, функции генерации и редактирования изображений с помощью Grok теперь доступны исключительно на платной основе. В xAI считают, что это создаст дополнительный барьер для злоупотреблений и поможет привлекать нарушителей к ответственности.

Компания также пообещала полностью блокировать возможность создания подобного контента в странах, где это прямо запрещено законом. В заявлении подчеркивается «политика нулевой терпимости» к публикации откровенных фото без согласия человека и нежелательному сексуальному контенту. xAI обязалась оперативно удалять такой материал со своих платформ.

Напомним, британский регулятор Ofcom получил жалобы на то, что бот используется для создания обнаженных изображений людей, а также изображений детей с сексуальным подтекстом.

