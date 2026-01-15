Почему биткоин рос хуже золота и Nasdaq в 2025 году

По версии Хейса, ключевая причина — сжатие долларовой ликвидности. Биткоин, в отличие от золота, полностью зависит от маржинального спроса и свободной ликвидности. Его не запасают на черный день центробанки и он не встроен в систему государственных инвестиций. Поэтому при сокращении ликвидности спрос на него падает быстрее, чем на другие инструменты.