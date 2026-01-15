Почему биткоин рос хуже золота и Nasdaq в 2025 году

По версии Хейса, ключевая причина — сжатие долларовой ликвидности. Биткоин, в отличие от золота, полностью зависит от маржинального спроса и свободной ликвидности. Его не запасают на черный день центробанки и он не встроен в систему государственных инвестиций. Поэтому при сокращении ликвидности спрос на него падает быстрее, чем на другие инструменты.
Золото, напротив, в 2025 году чувствовало себя лучше. Его активно покупали центральные банки стран, которые пытаются сократить зависимость от доллара и госдолга США. Этот спрос был структурным и слабо зависел от рыночной конъюнктуры.
Технологический сектор США также продемонстрировал устойчивость. По оценке Хейса, это произошло, потому что инвестиции в искусственный интеллект и связанные с ним отрасли получили негласный приоритет в распределении капитала. Даже в условиях ограниченной ликвидности ресурсы продолжали идти в крупные технологические компании, что поддерживало Nasdaq.
По мнению автора, слабые результаты биткоина в 2025 году не означают, что он потерял смысл как актив. Он просто отреагировал на ухудшение финансовых условий. Когда долларовой ликвидности стало меньше, криптовалюта оказалась под давлением.
Хейс подчеркивает, что этот вывод носит не оценочный, а описательный характер. Если долларовая ликвидность вновь начнет расширяться, биткоин может вновь оказаться в числе бенефициаров.
