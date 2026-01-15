Ричмонд
Польша с апреля перестанет впускать россиян с пятилетними загранпаспортами

С 1 апреля польские власти перестанут признавать пятилетние загранпаспорта российских граждан. Об этом в четверг, 15 января, сообщил консульский департамент МИД РФ.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида.

— Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. Их обладателям необходимо оформить новые биометрические общегражданские заграничные паспорта, — добавили в Telegram-канале департамента.

Нужную информацию о категориях россиян, для которых сохраняется возможность въезда в Польшу, можно найти на главной странице интернет-сайта посольства РФ в Польше.

Государственный департамент США также приостановит выдачу виз гражданам 75 стран, включая граждан России. Речь идет только об иммиграционных визах, а не о визах в целом.

Кроме того, Черногория в рамках подготовки к вступлению в ЕС намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь предложил приостановить поставку газа в ответ на установление этих визовых ограничений.

