Польша с апреля перестанет впускать россиян с пятилетними загранпаспортами

С 1 апреля польские власти перестанут признавать пятилетние загранпаспорта российских граждан. Об этом в четверг, 15 января, сообщил консульский департамент МИД РФ.
В связи с этим в ведомстве порекомендовали заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида.
— Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. Их обладателям необходимо оформить новые биометрические общегражданские заграничные паспорта, — добавили в Telegram-канале департамента.
Нужную информацию о категориях россиян, для которых сохраняется возможность въезда в Польшу, можно найти на главной странице интернет-сайта посольства РФ в Польше.
Государственный департамент США также приостановит выдачу виз гражданам 75 стран, включая граждан России. Речь идет только об иммиграционных визах, а не о визах в целом.
Кроме того, Черногория в рамках подготовки к вступлению в ЕС намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь предложил приостановить поставку газа в ответ на установление этих визовых ограничений.