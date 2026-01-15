При пожаре в частном доме в городке Нефтяников был травмирован омич

В городе Омске, на улице 50 лет Профсоюзов, сгорел частный дом. В процессе пожара, который бушевал на 30 квадратных метров, сильно пострадал собственник жилья. Мужчина был травмирован и ему понадобилась госпитализация. Также в городе сгорели в минувшие сутки два автотранспортных средства. На улице Волгоградской загорелся припаркованный автомобиль. В результате пожара транспортное средство восстановлению не подлежит. А на улице 6-й Чередовой загорелся моторный отсек у автомобиля. В результате пожара повреждены обшивка салона, моторный отсек и лакокрасочное покрытие транспортного средства.