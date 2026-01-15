В Екатеринбурге не нашли перевозчика на четыре автобусных маршрута

В Екатеринбурге искали нового перевозчика на маршруты № 45, 63, 79 и 86.
Мэрия Екатеринбурга не смогла найти компанию, которая будет обслуживать автобусные маршруты № 45, 63, 79 и 86. Стоимость контракта составляла 293,4 млн рублей.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится на сайте Госзакупок. Исходя из описания, администрация искала перевозчика на маршруты № 45 «Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология», № 63 «ТЦ Мега — Лесное — ЖК “Солнечный” — ТЦ Мега», № 79 «Докер (Кольцово) — Метро “Ботаническая”» и № 86 «Вишневая — Рощинская», ранее их обслуживала компания «Декар-Бас».
Договор планировали заключить на период с февраля по октябрь 2026 года. В мэрии ситуацию не комментируют.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что в 2026 году на транспорт в городе заложено более 15 млрд рублей, из них 3,5 млрд — на обновление подвижного состава, и уже заключен контракт на покупку 50 троллейбусов. Масштабное обновление проходит в рамках транспортной реформы, стартовавшей в конце 2023 — начале 2024 года и предполагающей перевод перевозчиков на брутто-контракты, по которым городу необходимо находить новых операторов на маршруты.