В Екатеринбурге не нашли перевозчика на четыре автобусных маршрута

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что в 2026 году на транспорт в городе заложено более 15 млрд рублей, из них 3,5 млрд — на обновление подвижного состава, и уже заключен контракт на покупку 50 троллейбусов. Масштабное обновление проходит в рамках транспортной реформы, стартовавшей в конце 2023 — начале 2024 года и предполагающей перевод перевозчиков на брутто-контракты, по которым городу необходимо находить новых операторов на маршруты.