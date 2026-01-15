87% семей в Узбекистане перешли на LED-освещение — данные ЦЭИР

Кроме того, 44% семей улучшили теплоизоляцию окон и дверей, установив пластиковые конструкции. Наиболее высокая активность зафиксирована в Кашкадарьинской и Бухарской областях.
Еще 31% семей приобрели энергоэффективную бытовую технику. Лидерами по этому показателю стали Джизакская область (60%), Навоийская область (59%) и Республика Каракалпакстан (54%).
В ЦЭИР также отметили, что в республике растет интерес к зеленой энергетике. Более половины владельцев таких установок довольны результатами и готовы увеличивать собственную выработку энергии.
По оценкам экспертов, спрос на солнечные панели среди населения республики может составить около 1,9 млн семей, что создает потенциал для внутреннего рынка объемом более $2,3 млрд.
При этом сохраняется использование менее эффективных источников отопления, включая устаревшие газовые котлы и печи. По оценкам специалистов, утепление наружных стен многоквартирных домов, модернизация систем отопления позволит экономить $60 млн ежегодно.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане закроют все угольные котельные без фильтров.