В российских регионах стали отменять крещенские купания

В четырех регионах России отменили крещенские купания.

Сразу в нескольких регионах отменили крещенские купания в 2026 году. По данным журналистов, ограничения введены из ‑за угрозы атак украинских беспилотников.

«Крещенские купания отменили в четырех регионах России. Еще в двух власти думают, стоит ли их проводить. Везде причина одна — угроза атаки украинских БПЛА», — сообщил telegram-канал Mash. Организованных купаний не будет в приграничных районах Белгородской и Брянской областей, в самом Брянске, в Курской области, а также в Лискинском районе Воронежской области.

В Калужской и Тверской областях окончательное решение о формате крещенских купаний еще не принято. Власти изучают возможность обезопасить мероприятия.

В Тульской области формального запрета на купания нет, однако погружаться разрешат только в официально подготовленных и проверенных местах. При этом значительная часть прудов и рек в регионе не замерзла.

Крещение 2026 в России отмечают 19 января. В этот день верующие традиционно посещают храмы, набирают и освящают воду, совершают погружения в крещенские купели, а также поздравляют родственников, друзей и близких с этим православным торжеством.

