В Иркутской области выявили 52 нарушения в продаже алкоголя за год

Служба потребительского рынка Иркутской области подвела итоги проверок в сфере продажи алкоголя за 2025 год. Всего было зафиксировано 52 нарушения. Среди них продажа спиртного после 21:00 в жилых домах, отсутствие у товара маркировки и чека со штрих-кодом, а также торговля пивом возле школ и воинских частей.