В Иркутской области выявили 52 нарушения в продаже алкоголя за год

Служба потребительского рынка Иркутской области подвела итоги проверок в сфере продажи алкоголя за 2025 год. Всего было зафиксировано 52 нарушения. Среди них продажа спиртного после 21:00 в жилых домах, отсутствие у товара маркировки и чека со штрих-кодом, а также торговля пивом возле школ и воинских частей.
Всего за год служба провела 41 плановую проверку, включая 27 контрольных закупок. По итогам контрольно-надзорных мероприятий выдано 11 предписаний об устранении нарушений.
Кроме того, было проведено 362 проверки без взаимодействия с владельцами точек. Служба направила 1475 предостережений о недопустимости нарушений закона. Нарушителям вынесено 25 предупреждений и 7 штрафов. Суды по материалам службы назначили ещё 8 штрафов. Общая сумма штрафов составила 1,3 миллиона рублей.
