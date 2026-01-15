В Бразилии умер мужчина с самыми большими бицепсами в мире

В Бразилии умер 56-летний Арлиндо де Соуз — бодибилдер с самыми большими бицепсами в мире, в обхвате каждая его рука была больше 74 сантиметров, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что де Соуза госпитализировали на католическое Рождество, у него отказала одна из почек. Во вторник, 13 января, он умер.
«Его лёгкие начали заполняться жидкостью. Он даже не успел попасть на гемодиализ, потому что у него остановилось сердце. Свидетельство о смерти ещё не выдано, но я полагаю, что причиной стала полиорганная недостаточность», — рассказала племянница Соуза.
По данным издания, огромные бицепсы — результат введения инъекций, которые Соуз готовил самостоятельно, а не тренировок. Врачи его уже неоднократно предупреждали о возможных последствиях частых инъекций, в том числе об абсцессах, которые могли привести к ампутации.
Десять лет назад бодибилдер рассказал британским СМИ, что потерял друга по имени Паулиньо, который тоже увлекался опасными инъекциями. Соуз даже уверял, что прекратил вводить себе их после смерти близкого человека.
Уточняется, что Соуз был известен под разными псевдонимами, в том числе Алиндо Аномалия (Арлиндо-животное) и Алиндо Монтанья (Арлиндо-гора).
