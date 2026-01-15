Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии вновь перестал работать мобильный интернет

Жители Башкирии после объявления беспилотной опасности вновь столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета.

Источник: Башинформ

По данным сервиса downdetector, с 10 утра до полудня был всплеск жалоб на сбой. Абоненты разных мобильных операторов сообщают, что на смартфонах не работают мессенджеры и все приложения, зависящие от мобильного интернета.

Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ, руководителя аппарата антитеррористической комиссии республики Валерия Олейника, при угрозе атаки БПЛА мобильный интернет может быть «заглушен» для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, ограничение мобильного интернета не касается голосовой связи и проводного интернета. То есть пользователи могут позвонить по мобильной связи и подключаться к интернету через Wi-Fi.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше