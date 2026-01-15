В Башкирии вновь перестал работать мобильный интернет

По данным сервиса downdetector, с 10 утра до полудня был всплеск жалоб на сбой. Абоненты разных мобильных операторов сообщают, что на смартфонах не работают мессенджеры и все приложения, зависящие от мобильного интернета.
Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ, руководителя аппарата антитеррористической комиссии республики Валерия Олейника, при угрозе атаки БПЛА мобильный интернет может быть «заглушен» для обеспечения общественной безопасности.
Напомним, ограничение мобильного интернета не касается голосовой связи и проводного интернета. То есть пользователи могут позвонить по мобильной связи и подключаться к интернету через Wi-Fi.