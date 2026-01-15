Биологи УрФУ нашли природный протектор от побочных эффектов химиотерапии

«Это открытие может привести к созданию новых лекарственных средств с тройным эффектом: с одной стороны, повышающие эффективность химиотерапии, а с другой — снижающие ее побочные последствия и риск вторичного опухолеобразования». — уверены ученые.
Теорию проверили на мушках-дрозофилах, чьи клеточные процессы во многом схожи с человеческими, и опубликовали в журнале «Биомедицина».
В качестве протекторов биологи рассмотрели три вида трутовых грибов, распространенных на Урале. Экстракты с химиотерапевтическим препаратом этопозид добавляли в питание мушек, потом проверили генетические повреждения клеток. Результат такой: два экстракта не только не защитили клетки, но и еще усилили разрушительный эффект от препарата, зато третий снизил токсические проявления до нормальных значений.
Теперь нужно изучить защитные механизмы грибов и испытать их на более сложных биологических моделях. Далее — определить схему введения препарата.