Биологи УрФУ нашли природный протектор от побочных эффектов химиотерапии

В качестве протекторов биологи рассмотрели три вида трутовых грибов, распространенных на Урале. Экстракты с химиотерапевтическим препаратом этопозид добавляли в питание мушек, потом проверили генетические повреждения клеток. Результат такой: два экстракта не только не защитили клетки, но и еще усилили разрушительный эффект от препарата, зато третий снизил токсические проявления до нормальных значений.