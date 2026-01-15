Ричмонд
«Вот это одеяло, потолок в кухню сделаю». Фермеры из Беларуси набрали 3,6 млн просмотров в TikTok, показав огромный кусок сала

В Беларуси видео с огромным куском сала набрало 3,6 млн просмотров в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси видео с огромным куском сала набрало 3,6 млн просмотров в TikTok.

Белоруска на видео показывает огромный кусок соленого сала, демонстрируя, как легко он режется — как масло. Она добавляет, что сало примерно на пять ее пальцев.

— Даже без приправы, без чеснока хочется поесть вот так просто, — рассказывает фермер.

Фермеры отправляют сало почтой по всей Беларуси при заказе от 100 рублей и выше. Кило сала стоит 25 рублей.

Видео с огромным куском домашнего сала успело набрать 3,6 миллиона просмотров и более 3200 комментариев. Пока одни из пользователей гадают про размеры животного, с которого сняли кусок сала, и предполагают, что это мог бы быть динозавр, другие озвучивают неожиданные предложения.

«Можно заказать 16 на 2 метра, потолок в кухню сделаю», — написал один из пользователей.

Еще один из пользователей также восхитился размерами сала:

«Вот это одело».

