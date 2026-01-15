«Вот это одеяло, потолок в кухню сделаю». Фермеры из Беларуси набрали 3,6 млн просмотров в TikTok, показав огромный кусок сала

Видео с огромным куском домашнего сала успело набрать 3,6 миллиона просмотров и более 3200 комментариев. Пока одни из пользователей гадают про размеры животного, с которого сняли кусок сала, и предполагают, что это мог бы быть динозавр, другие озвучивают неожиданные предложения.