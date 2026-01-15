Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы «Зова Пармы» в Перми озвучили дату юбилейного фестиваля

Масштабный этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае 25−26 июля. Традиционно он состоится в селе Серегово под Чердынью.

Этнофестиваль пройдет в июле.

Масштабный этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае 25−26 июля. Традиционно он состоится в селе Серегово под Чердынью.

«Юбилейный 15-й этно-ландшафтный фестиваль “Зов Пармы” состоится 25−26 июля 2026 года в с. Серегово Чердынского округа», — рассказали в ПДНТ «Губерния». Организаторы призывают участников готовиться уже сейчас. Подробная информация для мастеров, музыкантов и других появится в апреле-мае.

«Зов Пармы» — самый масштабный этно-ландшафтный фестиваль Пермского края. Под открытым небом проходят ярмарки, мастер-классы, концерты, театральные представления и другие активности. Все они погружают гостей в мир традиций народов Прикамья.