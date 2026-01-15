Организаторы «Зова Пармы» в Перми озвучили дату юбилейного фестиваля

«Юбилейный 15-й этно-ландшафтный фестиваль “Зов Пармы” состоится 25−26 июля 2026 года в с. Серегово Чердынского округа», — рассказали в ПДНТ «Губерния». Организаторы призывают участников готовиться уже сейчас. Подробная информация для мастеров, музыкантов и других появится в апреле-мае.