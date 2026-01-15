Минобороны Дании: военные обязаны открыть огонь при ударе США по Гренландии

Военнослужащие Дании обязаны применить оружие в случае вооружённого удара США по Гренландии. Об этом сообщил представитель Министерство обороны Дании Тобиас Рёд Йонсон.
Йенсен сослался на королевский указ 1952 года, действие которого распространяется на всю страну, включая Гренландию. Документ допускает защиту территории без ожидания указаний от политического или военного руководства.
«Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению», — сказал Йонсон.
При этом в оборонном ведомстве не уточнили, каким именно образом датские военные будут отвечать на возможный удар со стороны вооружённых сил США.
Тем временем в Европе забеспокоились переговорами по Гренландии. По данным Politico, участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в консультациях между США, Данией и Гренландией вызвало тревогу у европейских дипломатов. Поскольку политика не считают союзником Брюсселя. В ЕС рассчитывали на более спокойный формат диалога с участием госсекретаря США Марко Рубио.