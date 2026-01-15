Минобороны Дании: военные обязаны открыть огонь при ударе США по Гренландии

Тем временем в Европе забеспокоились переговорами по Гренландии. По данным Politico, участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в консультациях между США, Данией и Гренландией вызвало тревогу у европейских дипломатов. Поскольку политика не считают союзником Брюсселя. В ЕС рассчитывали на более спокойный формат диалога с участием госсекретаря США Марко Рубио.