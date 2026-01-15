Врач Галлоуэй назвал идеальное время для первой чашки кофе

Врач общей практики Роб Галлоуэй в беседе с газетой Daily Mail раскрыл, в какое время лучше пить кофе и завтракать, чтобы хорошо себя чувствовать.
По его мнению, идеальное время для приема первой чашки кофе — примерно через полчаса после пробуждения. Сам врач рассказал, что он пьет стакан воды, чистит зубы, делает зарядку, а уже потом наливает кофе.
Галлоуэй добавил, что после чашки кофе он делает получасовую кардиотренировку, идет в душ и спустя час завтракает: тогда у него появляется хороший аппетит.
— Популярный совет относительно того, что целый час после пробуждения нельзя пить кофе, основан на неправильной трактовке наших гормональных процессов. В первые 60 минут в организме растет уровень кортизола, а кофеин якобы мешает этому процессу. На самом деле у кофеманов вырабатывается толерантность к этому веществу, и со временем оно перестает влиять на рост кортизола, — добавил врач в разговоре с изданием.
До этого врач-гинеколог Зара Марянян рассказала о безопасной суточной норме кофе. По ее словам, беременным женщинам следует ограничить потребление кофеина.
