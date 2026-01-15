По всей России увеличили количество пунктов миграционного контроля

«По поручению президента России уже создано 18 пунктов миграционного контроля. 17 из них открыты на территориях крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, а 1 — на железнодорожном пункте пропуска “Аксарайский” в Астраханской области. Также они будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», — уточнила Волк.