По всей России увеличили количество пунктов миграционного контроля

МВД РФ увеличило количество пунктов миграционного контроля во всех федеральных округах страны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«По поручению президента России уже создано 18 пунктов миграционного контроля. 17 из них открыты на территориях крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, а 1 — на железнодорожном пункте пропуска “Аксарайский” в Астраханской области. Также они будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», — уточнила Волк.
Такие пункты являются барьером для иностранных граждан, которые пытаются незаконно пересечь госграницу РФ. В их работе используется специальное современное оборудование, позволяющее в значительной степени оптимизировать процесс проверки пассажиров, отметила пресс-секретарь МВД.
«Обрабатывая информацию о билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в Россию», — пояснила Волк.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на днях проинформировал, что депутаты работают над рядом законодательных инициатив, касающихся совершенствования миграционной политики в стране.