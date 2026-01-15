«Выше планеты»: Солистка группы «Мираж» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи ключей Лурье

Разина заявила, что действия Долиной недостойны, особенно учитывая, что у неё несколько объектов недвижимости. По её словам, певица так вцепилась в эту квартиру, как будто её выселяют из единственного жилья.
Собеседница издания предположила, что Долиной мог просто нравиться район, но посоветовала ей «вкусить загородной жизни». Она отметила, что сама не жалеет о переезде из Москвы, так как на природе «мозги выправляются», что положительно влияет на здоровье и внешность. В конце концов, Разина связала поведение коллеги с её звёздным статусом.
«Она абсолютно уверена в своём статусе и считает себя человеком, которому никто не может указывать. Она же звезда, она выше этой планеты», — заключила певица.
Напомним, адвокаты покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье ранее сообщали о новых нарушениях со стороны артисты в процессе передачи жилья в Хамовниках. Юристы даже предупредили певицу о возможных правовых последствиях за умышленное затягивание процедуры. Впоследствии в базе Федеральной службы судебных приставов было зарегистрировано исполнительное производство в отношении артистки.
