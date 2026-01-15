Ричмонд
США продали первую партию нефти Венесуэлы стоимостью 500 миллионов долларов

США закрыли сделку по продаже первой партии венесуэльской нефти общей стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом в среду, 14 января, сообщили в Semafor, ссылаясь на источники.

Основные счета для хранения этих средств базируются в Катаре. Все они находятся под контролем американской администрации, уточнили в издании.

Речь идет о продаже в общей сложности 50 миллионов баррелей — они остались после того, как Вашингтон ввел блокаду у берегов Венесуэлы.

Ранее власти США подали в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью.

10 января глава государства Дональд Трамп также подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы.

Кроме того, политик заявил, что что Штаты готовы продавать нефть России и Китаю. По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».

9 января американские войска также провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше