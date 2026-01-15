США продали первую партию нефти Венесуэлы стоимостью 500 миллионов долларов

США закрыли сделку по продаже первой партии венесуэльской нефти общей стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом в среду, 14 января, сообщили в Semafor, ссылаясь на источники.
Основные счета для хранения этих средств базируются в Катаре. Все они находятся под контролем американской администрации, уточнили в издании.
Речь идет о продаже в общей сложности 50 миллионов баррелей — они остались после того, как Вашингтон ввел блокаду у берегов Венесуэлы.
Ранее власти США подали в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью.
10 января глава государства Дональд Трамп также подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы.
Кроме того, политик заявил, что что Штаты готовы продавать нефть России и Китаю. По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».
9 января американские войска также провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго.