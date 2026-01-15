У молодой омички украли велосипед в рекордный по времени срок

Полиция отметила рекордный срок воровства велосипеда у молодой омички. 21-летнему вору было достаточно буквально нескольких минут, чтобы утащить транспортное средство от магазина к себе домой.
В отдел полиции обратилась 22-летняя девушка-курьер, заявившая о краже велосипеда. Девушка оставила его безнадзорным буквально на несколько минут возле магазина на проспекте Комарова. Но когда она вернулась, велосипед, стоимостью 13 тысяч рублей, был украден. Сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры наблюдения и в короткие сроки установили пути отхода злоумышленника. Оказалось, что мужчина очень быстро домчался на двухколесном транспортном средстве до подъезда на улице Лукашевича и закатил его в дом.
В результате поквартирного обхода полицейские установили личность похитителя. Им оказался 21-летний омич, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения из магазинов. В настоящее время транспортное средство изъято и возвращено владелице. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража».