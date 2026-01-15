У молодой омички украли велосипед в рекордный по времени срок

В отдел полиции обратилась 22-летняя девушка-курьер, заявившая о краже велосипеда. Девушка оставила его безнадзорным буквально на несколько минут возле магазина на проспекте Комарова. Но когда она вернулась, велосипед, стоимостью 13 тысяч рублей, был украден. Сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры наблюдения и в короткие сроки установили пути отхода злоумышленника. Оказалось, что мужчина очень быстро домчался на двухколесном транспортном средстве до подъезда на улице Лукашевича и закатил его в дом.