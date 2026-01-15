В Кузбассе после гибели новорожденных начали проверку 12 роддомов и двух перинатальных центров

Пока в Новокузнецке работу ведет федеральная комиссия, в области начала действовать региональная. В её состав вошли сотрудники местного министерства здравоохранения и ведущие специалисты из родильных домов третьего уровня. Первым проверили роддом в Прокопьевске, включающий акушерское отделение и отделение для новорожденных и недоношенных детей.