В Кузбассе после гибели новорожденных начали проверку 12 роддомов и двух перинатальных центров

Губернатор Середюк: Все родильные учреждения Кузбасса проверят до 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Власти Кемеровской области начали проверку всех учреждений родовспоможения после трагедии в новокузнецком роддоме. Как заявил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк, обследование 12 родильных отделений и 2 перинатальных центров региона будет завершено до 9 февраля.

Пока в Новокузнецке работу ведет федеральная комиссия, в области начала действовать региональная. В её состав вошли сотрудники местного министерства здравоохранения и ведущие специалисты из родильных домов третьего уровня. Первым проверили роддом в Прокопьевске, включающий акушерское отделение и отделение для новорожденных и недоношенных детей.

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала», — пояснил Середюк.

Напомним, в Новокузнецке вспыхнул скандал из-за смерти девяти младенцев в период новогодних праздников в роддоме. Речь идет об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы имени Г. П. Курбатова. Главный врач Виталий Херасков отстранен от должности, его задержали правоохранители.