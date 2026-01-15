Ричмонд
Арендатор на несколько месяцев захватил квартиру жительницы Екатеринбурга

Выселить горе-арендатора помог суд.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Екатеринбурга на несколько месяцев сдала свою квартиру на Уралмаше арендатору, но тот перестал платить и отказался съезжать из съемного жилья без решения суда. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

Хозяйка квартиры рассказывает, что мужчина захламил съемное жилье вещами, отказывался оплачивать коммунальные услуги, хотя этот пункт прописан в договоре, а потом и вовсе перестал оплачивать съем жилья.

Договор аренды был заключен на четыре месяца, но хозяйка решила его расторгнуть и обратилась в суд, который в итоге вынес решение в ее пользу, обязав квартиросъемщика освободить помещение и оплатить долг в размере 200 тысяч рублей.

Мужчину удалось выселить, но на выплату долга женщина не надеется. Теперь она намерена продать квартиру. Юристы советуют в таких случаях более детально прописывать все условия аренды в договоре, включая порядок выселения, ответственность за просрочку.