Арендатор на несколько месяцев захватил квартиру жительницы Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга на несколько месяцев сдала свою квартиру на Уралмаше арендатору, но тот перестал платить и отказался съезжать из съемного жилья без решения суда. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».
Хозяйка квартиры рассказывает, что мужчина захламил съемное жилье вещами, отказывался оплачивать коммунальные услуги, хотя этот пункт прописан в договоре, а потом и вовсе перестал оплачивать съем жилья.
Договор аренды был заключен на четыре месяца, но хозяйка решила его расторгнуть и обратилась в суд, который в итоге вынес решение в ее пользу, обязав квартиросъемщика освободить помещение и оплатить долг в размере 200 тысяч рублей.
Мужчину удалось выселить, но на выплату долга женщина не надеется. Теперь она намерена продать квартиру. Юристы советуют в таких случаях более детально прописывать все условия аренды в договоре, включая порядок выселения, ответственность за просрочку.