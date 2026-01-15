Ричмонд
«Люблю» и сердечки на снегу стали для парня из Сибири сигналом к убийству родного отца

В Красноярском крае суд арестовал 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного отца. По данным пресс-службы судов региона, ходатайство об аресте подала мать подозреваемого, опасаясь за свою жизнь.

Источник: Life.ru

Следствие установило, что мотивом преступления стали бредовые идеи молодого человека. Он ранее проходил лечение у психиатра и на протяжении двух лет был убеждён, что отец хочет его убить.

Решающим фактором стала надпись «Люблю» и сердечки, нарисованные матерью на снегу на багажнике их автомобиля. Сын воспринял это как сигнал о скором нападении и решил действовать на опережение, нанеся отцу несколько ножевых ранений. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Вину молодой человек признал.

«12.01.2026 Ужурским районным судом по ходатайству старшего следователя… 23-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом следствия установлено, что 10.01.2026 Л., ранее проходивший лечение от психиатрического заболевания, подошел со спины к своему отцу и нанес не менее трех ударов ножом… Мать подозреваемого настаивала на аресте, так как опасалась сына», — сообщили в пресс-службе судов края.

Суд учёл, что деяние относится к особо тяжкому преступлению, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем суд отказал в условно-досрочном освобождении одному из самых известных серийных убийц России — Сергею Шипилову, известному как «архангельский Чикатило», или «вельский Чикатило». Маньяк, отбывающий пожизненное заключение, пытался добиться выхода на свободу спустя 28 лет в колонии особого режима.

