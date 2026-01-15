«Люблю» и сердечки на снегу стали для парня из Сибири сигналом к убийству родного отца

«12.01.2026 Ужурским районным судом по ходатайству старшего следователя… 23-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом следствия установлено, что 10.01.2026 Л., ранее проходивший лечение от психиатрического заболевания, подошел со спины к своему отцу и нанес не менее трех ударов ножом… Мать подозреваемого настаивала на аресте, так как опасалась сына», — сообщили в пресс-службе судов края.